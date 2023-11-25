​Тьяго Силва стал рекордсменом «Челси»

В субботу «Челси» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Ньюкасла». Защитник Тьяго Силва вышел на футбольное поле с первых минут. Он стал рекордсменом «пенсионеров», а именно самым возрастным полевым игроком в истории команды. Силва вышел на поле в 39 лет и 64 дня. Об этом интересном факте рассказывает пресс-служба лондонского клуба.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Челси» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.