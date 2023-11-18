«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за футболиста из чемпионата Саудовской Аравии

Вингер «Аль-Иттихада» Жота может переехать в Англию в январе.

24-летний португалец был исключён из заявки команды на чемпионат Саудовской Аравии – в клубе предпочли потратить «слоты» для легионеров на других игроков. Весьма вероятно, что уже в январе воспитанник «Бенфики» будет продан или отправится в аренду. По информации 90min, главные претенденты на Жоту – английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Футболист знаком с наставником «шпор» Анге Постекоглу по совместной работе в шотландском «Селтике».

В активе Жоты один забитый мяч в семи поединках за «Аль-Иттихад». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.