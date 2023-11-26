Тьяго Силва извинился за разгром «Челси» от «Ньюкасла»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва высказался после крупного поражения от «Ньюкасла» (1:4) в 13-м туре чемпионата Англии.

«Я опустошен. Для нас это был не лучший день. Я хотел бы извиниться перед всеми за поражение, особенно перед моими товарищами по команде, которые верят в меня и поддерживают каждый день», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо.

После 13 игр в активе «Челси» 16 очков, которые позволяют «синим» находиться лишь на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Брайтоном». Игра пройдет 3 декабря в Лондоне.