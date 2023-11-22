«Тоттенхэм» также отказался от Чалоба

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба вряд ли перейдёт в «Тоттенхэм» в январе.

24-летний футболист рассчитывает сменить клуб, так как на него не рассчитывает Маурисио Почеттино. Как стало известно из недавних сообщений СМИ, из борьбы за Чалоба выбыли сразу два клуба – немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда. Согласно данным Sky Sports, от услуг англичанина также отказался и «Тоттенхэм» – всё дело в новой травме, которую получил игрок. Руководство «шпор» будет искать других кандидатов, способных усилить центр обороны.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Трево Чалоба в 18 млн евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.