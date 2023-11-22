Агбонлахор нашёл усиление для «Ньюкасла»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор предложил «Ньюкаслу» подписать двух футболистов из английских топ-клубов.

«Я думаю, что «Ньюкаслу» стоит присмотреться к Кэлвину Филлипсу. Помимо этого, сейчас в «Арсенале» оказывается большое давление на Аарона Ремсдейла. Артета ясно дал понять, что игрок должен уйти зимой, поэтому переход Ремсдейла в «Ньюкасл» может случиться», — передает слова экс-игрока «Астон Виллы» Talk Sport.

В текущем сезоне полузащитник «Манчестер Сити» Филлипс принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. На счету Ремсдейла семь игр за «Арсенал», в которых он пропустил восемь голов.