Почеттино оценил шансы «Челси» на попадание в еврокубки

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Синие» занимают десятую строчку после 12 туров, имея на своём счету 16 очков. Отставание от идущего шестым «Манчестер Юнайтед» составляет пять баллов, однако расстояние до верхней четвёрки уже можно считать солидным – десять очков.

«Попадание в еврокубки – это нахождение на вершине. Конечно, конечно. На мой взгляд, мы не можем сдаваться, поскольку время ещё есть, мы отстали не так сильно. Нам нужно верить, что «Челси» будет побеждать. Речь идёт о том, чтобы никогда не сдаваться», – цитирует BeIN Почеттино.

В субботу «Челси» проведёт выездной матч против «Ньюкасла».