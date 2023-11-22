Малуда: «Я не понимаю проект «Челси»

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда поделился мнением о работе нового руководства лондонского клуба.

— Чтобы что-то построить, нужно время, но с тех пор, как пришел новый владелец, я не вижу стабильности со стороны руководства. Я не хочу говорить об игроках, которых они выбирают, но со стороны руководства нет ясности. Я не понимаю этот проект. Я думаю, что игроки тоже его не понимают, — заявил Малуда в The Obi One Podcast.

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии «Челси» одержал четыре победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Таким образом, в копилке «синих» сейчас 16 очков, которые позволяют им занимать лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.