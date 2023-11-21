«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро

Лондонский «Челси» договорился с агентами нападающего Ромелу Лукаку, что отпустит бельгийца за 40 миллионов евро. Такой инсайд в своих социальных сетях выдал итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Лукаку проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Ромы». У «джаллоросси» в конце сезона будет возможность выкупить нападающего за 40 миллионов евро, но если этого не произойдёт, «синие» будут искать других покупателей.

Лукаку в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился 6 голами в 10 матчах. Летом у бельгийца сорвались варианты с трансфером в миланский «Интер» и туринский «Ювентус».