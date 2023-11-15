Валенсия: «Паес должен оставаться скромным и думать о повышении своего уровня»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поделился мнением о 16-летнем полузащитнике сборной Эквадора Кендри Паесе, который через несколько лет присоединится к лондонскому «Челси».

«Я думаю, что он умный игрок, его уровень становится всё выше и выше. На нём лежит ответственность, но он не должен позволять футболке сборной Эквадора тяготить себя. Он должен оставаться скромным и продолжать думать о повышении своего уровня», — цитирует Валенсию официальный сайт ФИФА.

В настоящий момент Паес выступает за «Индепендьенте». В составе эквадорской команды полузащитник успел провести 25 матчей, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 5 миллионов евро.