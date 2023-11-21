Жирков: «В Англии у меня были бытовые проблемы»

Бывший полузащитник «Челси» Юрий Жирков рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Англии.

По словам экс-игрока сборной России, за рубежом бытовых проблем у него было больше, чем футбольных.

«Язык, семья, квартира. Бытовые проблемы были у меня в Англии. Футбольных проблем было меньше», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Жирков выступал за «Челси» в период с 2009 по 2011 год. В составе лондонской команды россиянин успел провести 49 матчей, в которых забил один гол и отдал 12 результативных передач. Кроме того, футболист сумел стать чемпионом Англии.