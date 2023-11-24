Романо: «В «Челси» обсуждают кандидатуру Тони, но не торопятся с решением»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался об интересе «Челси» к нападающему Айвену Тони.

«Пенсионеры» считаются главными претендентами на звезду «Брентфорда» наряду с «Арсеналом» – если верить слухам, оба клуба готовы сделать предложения уже в январе. Согласно обновлённой информации Романо, в «Челси» ведутся внутренние обсуждения на тему подписания Тони. В клубе очень высоко оценивают способности 27-летнего форварда, однако не будут торопиться с итоговым решением по нему.

Айвен Тони ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне – он дисквалифицирован до января за ставки. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.