Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча

Сразу два футболиста не помогут сборной Англии в ближайших квалификационных матчах к чемпионату Европы. По информации от журналиста Роба Дорсетта, центральный защитник Леви Колвилл и полузащитник Джуд Беллингем покинули расположение «трёх львов».

По сведениям источника, оба футболиста не до конца залечили свою травму плеча, поэтому тренерским штабом было принято решение отправить Беллингема и Колвилла обратно в свои клубы на восстановление.

Травмы Джуда и Леви нельзя назвать серьёзными. С большой долей вероятности они смогут помочь своим клубам в первых матчах после международной паузы.