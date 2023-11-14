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Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча

14 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Сразу два футболиста не помогут сборной Англии в ближайших квалификационных матчах к чемпионату Европы. По информации от журналиста Роба Дорсетта, центральный защитник Леви Колвилл и полузащитник Джуд Беллингем покинули расположение «трёх львов».

По сведениям источника, оба футболиста не до конца залечили свою травму плеча, поэтому тренерским штабом было принято решение отправить Беллингема и Колвилла обратно в свои клубы на восстановление.

Травмы Джуда и Леви нельзя назвать серьёзными. С большой долей вероятности они смогут помочь своим клубам в первых матчах после международной паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Сборная Англии Леви Колвилл Джуд Беллингем ещё теги

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