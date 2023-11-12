Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт интересен клубам Английской премьер-лиги.

В апреле текущего года 27-летний футболист подписал со «шмелями» новый контракт, рассчитанный до 2026 года. В клубе не горят желанием расставаться с одним из ключевых игроков, однако лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл» изучают возможность подписания хавбека в январе, докладывает Mirror. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Брандта в 40 млн евро.

В нынешнем сезоне немецкий игрок отыграл 16 матчей за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, записав себе в актив шесть забитых мячей и пять результативных пасов.