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​Рис Джеймс извинился после крупного поражения «Челси»

25 Ноября 2023 • 23:50 Комментировать
Ньюкасл
4:1
Челси

В субботу «Челси» крупно – со счётом 1:4 – проиграл в гостях у «Ньюкасла». Капитан лондонской команды Рис Джеймс получил красную карточку на 73-й минуте, когда «пенсионеры» отставали с разницей в два гола и ещё надеялись отыграться. Вскоре после завершения игры Джеймс сделал публикацию в социальных сетях.

«Я беру на себя всю ответственность за сегодняшнюю красную карточку и две глупые ошибки. Это ещё один урок, который мне предстоит усвоить. Я хотел бы извиниться перед болельщиками и товарищами по команде», - написал Джеймс.

Футболист также отметил, что игра «Челси» в этот вечер не соответствовала стандартам клуба.

Следующий матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 3 декабря – против «Брайтона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс

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