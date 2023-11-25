​Рис Джеймс извинился после крупного поражения «Челси»

В субботу «Челси» крупно – со счётом 1:4 – проиграл в гостях у «Ньюкасла». Капитан лондонской команды Рис Джеймс получил красную карточку на 73-й минуте, когда «пенсионеры» отставали с разницей в два гола и ещё надеялись отыграться. Вскоре после завершения игры Джеймс сделал публикацию в социальных сетях.

«Я беру на себя всю ответственность за сегодняшнюю красную карточку и две глупые ошибки. Это ещё один урок, который мне предстоит усвоить. Я хотел бы извиниться перед болельщиками и товарищами по команде», - написал Джеймс.

Футболист также отметил, что игра «Челси» в этот вечер не соответствовала стандартам клуба.

Следующий матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 3 декабря – против «Брайтона» на своём поле.