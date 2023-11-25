Почеттино: «Это была наша худшая игра в сезоне»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался после крупного поражения команды от «Ньюкасла».

— Это была наша худшая игра в сезоне. Мы не показали, что боремся за что-то. Меня это очень злит. Мы не должны упускать возможность показать себя с лучшей стороны, — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Матч 13-го тура чемпионата Англии завершилась победой «Ньюкасла» над «Челси» со счетом 4:1.

В настоящий момент «синие» находятся на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 16 зачетных баллов.

Следующим соперником «Челси» в АПЛ станет «Брайтон». Игра запланирована на 3 декабря.