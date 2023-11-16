Сборная Шотландии надеется забрать Гордона у Англии

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон недавно в очередной раз не попал в заявку сборной Англии на квалификационные матчи к чемпионату Европы. По информации от Daily Record, сборная Шотландии готова воспользоваться разочарованием игрока, чтобы переманить его в свои ряды.

Гордон имеет шотландское происхождение, поэтому его смена футбольного гражданства может быть вполне легитимной. Тем более, за взрослую сборную Англии Энтони до сих пор не провёл ни одного официального матча.

Напомним, в нынешнем сезон Гордон записал на свой актив четыре гола и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.