Роберт Санчес: «Челси» способен попасть в Лигу чемпионов»

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес считает, что его команда может рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 12-ти туров «синие» занимают десятую строчку, имея на своём счету 16 набранных очков. Отставание от «Тоттенхэма», располагающегося на четвёртом месте, составляет десять баллов.

«Попадание в Лигу чемпионов – это очень серьёзный вызов, но у нас есть необходимый настрой и уверенность. Мы можем добиться этого, учитывая качество нашей игры. Думаю, это возможно, если мы продолжим совершенствоваться и регулярно набирать очки», – приводит журналист Низаар Кинселла слова испанского вратаря.