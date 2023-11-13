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Роберт Санчес: «Челси» способен попасть в Лигу чемпионов»

13 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес считает, что его команда может рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 12-ти туров «синие» занимают десятую строчку, имея на своём счету 16 набранных очков. Отставание от «Тоттенхэма», располагающегося на четвёртом месте, составляет десять баллов.

«Попадание в Лигу чемпионов – это очень серьёзный вызов, но у нас есть необходимый настрой и уверенность. Мы можем добиться этого, учитывая качество нашей игры. Думаю, это возможно, если мы продолжим совершенствоваться и регулярно набирать очки», – приводит журналист Низаар Кинселла слова испанского вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роберт Санчес

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