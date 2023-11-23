Глен Джонсон: «Предпочитаю видеть Палмера под нападающим»

Бывший защитник лондонского «Челси» Глен Джонсон рассказал, на какой позиции хотел бы видеть полузащитника Коула Палмера. Напомним, англичанин присоединился к «синим» минувшим летом из «Манчестер Сити».

«Предпочитаю видеть Палмера в центре, на позиции под нападающим. Я не думаю, что он достаточно быстр и силён для того, чтобы противостоять защитникам 1 в 1. Лучше всего он смотрится в центре, где быстро разворачивается и отдаёт передачи острые передачи», – цитирует Джонсона журналист Саймон Филлипс.

В этом сезоне Палмер забил за «Челси» 4 гола с пенальти в Английской премьер-лиге. На счету полузащитника также две результативные передачи в чемпионате.