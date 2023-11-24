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Почеттино: «Нкунку отлично тренировался, но пока не готов к дебюту»

24 Ноября 2023 • 22:09 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
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Через 19 ч. 12 мин.

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку продолжает набирать форму после травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

26-летний футболист присоединился к «синим» перед началом кампании, но незадолго до первой официальной игры получил травму. Недавно француз приступил к командным тренировкам.

«На прошлой неделе Нкунку хорошо тренировался, много работал в общей группе, но ещё не успел полностью восстановиться, поэтому не сможет помочь команде в ближайшем матче. 

Мы говорим о фантастическом игроке, который стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне. У него выдающиеся качества, он может играть на разных позициях», – цитирует Standard Почеттино.

В субботу «Челси» проведёт выездной матч против «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку ещё теги

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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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