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«Брентфорд» не хочет продавать Тони в январе

25 Ноября 2023 • 14:27 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
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Через 1 ч. 51 мин.

Лондонский «Брентфорд» не имеет никакого желания продавать своего нападающего Айвена Тони, который в данный момент дисквалифицирован до января из-за ставок на спорт. По информации от Daily Mirror, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Арсенала», «Брентфорд» хочет удержать Айвена, который уже несколько лет является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, Тони считается одним из приоритетных кандидатов для «Арсенала» и «Челси» на усиление центра нападения. К англичанину ранее также присматривался «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Тони забил 20 голов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони ещё теги

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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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