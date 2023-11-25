«Брентфорд» не хочет продавать Тони в январе

Лондонский «Брентфорд» не имеет никакого желания продавать своего нападающего Айвена Тони, который в данный момент дисквалифицирован до января из-за ставок на спорт. По информации от Daily Mirror, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Арсенала», «Брентфорд» хочет удержать Айвена, который уже несколько лет является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, Тони считается одним из приоритетных кандидатов для «Арсенала» и «Челси» на усиление центра нападения. К англичанину ранее также присматривался «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Тони забил 20 голов в Английской премьер-лиге.