Почеттино — об удалении Джеймса: «Ошибки иногда случаются»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал удаление защитника команды Риса Джеймса в матче с «Ньюкаслом».

Напомним, Джеймс вышел в стартовом составе «синих» и находился на поле до 73-й минуты, пока не получил вторую желтую карточку и не отправился в подтрибунное помещение.

Игра 13-го тура АПЛ завершилась разгромной победой «Ньюкасла» со счетом 4:1. Единственный гол в составе «Челси» забил Рахим Стерлинг.

— Иногда случаются ошибки. Мы не может винить игрока, — сказал Почеттино на послематчевой пресс-конференции.

Джеймс пропустит следующий матч «Челси» против «Брайтона» из-за дисквалификации.