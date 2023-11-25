«Челси» объявил стартовый состав на матч против «Ньюкасла»

Лондонский «Челси» назвал футболистов, которые выйдут в стартовом составе в предстоящем матче с «Ньюкаслом».

Стартовый состав «Челси»: Санчес (вр), Джеймс, Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Угочукву, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Матч 13-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Челси» состоится сегодня, 25 ноября. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Добавим, что после 12 матчей «синие» занимают десятое место в АПЛ, «сороки» — седьмое.