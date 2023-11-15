«Челси» зимой не будет концентрироваться на покупке Осимхена

«Челси» вряд ли сделает нападающего «Наполи» Виктора Осимхена своей главной целью на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football London.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в январе лондонский клуб хочет оформить предварительный трансфер Осимхена, чтобы заполучить звёздного форварда следующим летом. Как отмечал журналист Низар Кинселла, сам нигериец не против продолжить карьеру в «Челси».

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провёл за «Наполи» 10 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 120 миллионов евро.