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«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам

15 Ноября 2023 • 12:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Две лондонские команды готовы сразиться за полузащитника «Коринтианса» Габриэля Москардо. По информации от Evening Standard, «Арсенал» и «Челси» поборются за 18-летнего футболиста, который оценивается приблизительно в 30 миллионов евро.

При этом отмечается, что в услугах Москардо заинтересованы и другие топ-клубы. За бразильцем следит «Ливерпуль» и каталонская «Барселона», которые могут усилить интерес и составить конкуренцию «Челси» и «Арсеналу».

Напомним, Москардо ранее признался, что летом мог оказаться в «Челси», но сделка так и не состоялась. Габриэль считается одним из самых перспективных полузащитников своего поколения в Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Барселона Коринтианс Арсенал Лондон Габриэль Москардо ещё теги

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