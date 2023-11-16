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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экитике интересен трём клубам из АПЛ

16 Ноября 2023 • 16:37 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике в настоящее время находится на радаре сразу у трёх клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз интересен «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и «Кристал Пэласу».

Напомним, в нынешнем сезоне Экитике не получает регулярную игровую практику под руководством Луиса Энрике, из-за чего футболист отчаянно хочет покинуть команду в январское трансферное окно.

Экитике к сегодняшнему дню провёл всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Летом Уго мог оказаться во франкфуртском «Айнтрахте», но сделка сорвалась.

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Евро-Футбол.Ру,
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