Экитике интересен трём клубам из АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике в настоящее время находится на радаре сразу у трёх клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз интересен «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и «Кристал Пэласу».

Напомним, в нынешнем сезоне Экитике не получает регулярную игровую практику под руководством Луиса Энрике, из-за чего футболист отчаянно хочет покинуть команду в январское трансферное окно.

Экитике к сегодняшнему дню провёл всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Летом Уго мог оказаться во франкфуртском «Айнтрахте», но сделка сорвалась.