Николас Джексон: «В детстве я был поклонником Роналду»

Нападающий «Челси» Николас Джексон признался, что в детстве вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

22-летний футболист представляет цвета лондонцев с июля нынешнего года. Сенегалец признался, что его кумиром был Роналду, выступавший в прошлом за одного из главных конкурентов «синих» – «Манчестер Юнайтед».

«Когда я рос, мне очень нравился Криштиану Роналду. Я всегда носил футболку с его именем. Разумеется, это была не фирменная футболка, поскольку это было слишком дорого. Я взял ручку и сам написал «Роналду», добавив рядом семёрку», – поведал в интервью Telegraph форвард, забивший шесть голов в 11 матчах Премьер-лиги.