«Ньюкасл» назвал стартовый состав на игру с «Челси»

Пресс-служба «Ньюкасла» опубликовала список основных футболистов, которые сыграют с «Челси».

Стартовый состав «Ньюкасла»: Поуп (вр), Триппьер, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Жоэлинтон, Ласселлс, Шёр, Майли, Исак, Альмирон, Гордон.

Матч 13-го тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл» - «Челси» пройдет сегодня, 25 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 18:00 по столичному времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, последняя очная встреча между командами в АПЛ завершилась со счетом 1:1.