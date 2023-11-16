«Барселона» может попробовать обменять Рафинью на Гимараэса

Каталонская «Барселона» ищет способ заполучить в свои ряды полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса. По информации от журналиста Роджера Торелло, в качестве одного из вариантов руководство «сине-гранатовых» рассматривает обмен на своего вингера Рафинью Диаса, который ранее уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Лидса».

Напомним, недавно Гимараэс подписал с «Ньюкаслом» новый долгосрочный контракт, из-за которого его прямой трансфер в «Барселону» стал ещё более маловероятным. Тем не менее, «сине-гранатовые» не оставляют попытки заполучить бразильского опорника.