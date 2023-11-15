В «Челси» не уверены в необходимости подписания Тони

Не все в руководстве «Челси» считают нападающего «Брентфорда» Айвена Тони подходящим кандидатом для усиления команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, в «Челси» не уверены в необходимости подписания 27-летнего футболиста в середине сезона, особенно учитывая, что англичанин пропускает первую часть текущего розыгрыша АПЛ из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что зимой «Брентфорд» потребует за своего футболиста около 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тони провёл за свой нынешний клуб 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 35 миллионов евро.