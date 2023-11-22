Рис Джеймс: «Капитанство – это отлично, но было сложно влиять на команду во время травмы»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал, как изменилась его роль в клубе после получения капитанской повязки. Напомним, англичанин стал новым капитаном «синих» минувшим летом после ухода Сесара Аспиликуэты.

«Капитанство – это отлично, но было сложно, когда я получил травму. Тяжело влиять на команду, когда ты не находишься с партнёрами всё время. Тьяго Силва помогает мне больше всего, когда я ощущаю неуверенность или нуждаюсь в совете», – цитирует Джеймса официальный сайт «Челси».

Джеймс в этом сезоне провёл пять матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одной результативной передачей.