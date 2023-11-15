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Галлахер – о контракте с «Челси»: «Уверен, всё уладится само собой»

15 Ноября 2023 • 01:59 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о ситуации с собственным контрактом.

23-летний англичанин стал постоянным игроком стартового состава при Маурисио Почеттино. Действующее соглашение хавбека истекает уже через полтора года, однако договорённость по новой сделке пока не достигнута.

«Все знают, что «Челси» – мой клуб, мне нравится здесь играть. Наши болельщики великолепны, они приводят меня в восторг. Уверен, в вопросе с контрактом всё уладится само собой», – цитирует Guardian футболиста.

На счету Конора Галлахера четыре результативные передачи в 15 матчах за «Челси» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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