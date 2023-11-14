Осимхен готов перейти в «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен готов перебраться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Низара Кинселлы, нигерийский форвард открыт к переезду на «Стэмфорд Бридж».

При этом Кинселла также утверждает, что «Челси» будет крайне сложно заполучить Осимхена в зимнее трансферное окно. Скорее всего, команде Маурисио Почеттино придётся подождать до лета, чтобы провернуть сделку по игроку, у которого заканчивается контракт с «Наполи» в 2025 году.

Напомним, Осимхен в этом сезоне поссорился с руководством «Наполи». На счету нигерийца 6 голов в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.