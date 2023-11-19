Джеймс — о травмах: «Если что-то в организме кричит, то нужно притормозить»

Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о своих многочисленных травмах.

По словам Джеймса, раньше он не прислушивался к своему телу, однако сейчас чувствует себя хорошо.

«Я давно не чувствовал себя так хорошо. Моё тело предупреждало меня, но я не прислушивался к нему. Теперь я больше осознаю: если что-то в организме кричит, то нужно притормозить», — цитирует Джемса журналист Фабрицио Романо.

Из-за регулярных повреждений 23-летний Джеймс провёл в нынешнем сезоне лишь шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После 12 туров АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч лондонская команда проведёт 25 ноября против «Ньюкасла».