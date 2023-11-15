Восстановление Ботмана затягивается, игроку может потребоваться операция

Медицинский штаб «Ньюкасла» взволнован тем, что восстановление нидерландского защитника «сорок» Свена Ботмана затягивается. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, что Ботман не играет за свой клуб с конца сентября. В матче против «Шеффилд Юнайтед» (8:0) он получил травму колена и был отправлен на скамейку. Как отмечает источник, если Ботману не удастся избежать операции, то вернётся на поле он минимум в феврале.

Ботман перебрался в «Ньюкасл» летом 2022 года, его основное амплуа – центральный защитник. Всего в этом сезоне Свен сыграл за «сорок» в шести матчах и забил один гол – как раз в матче с «клинками».