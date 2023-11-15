Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Восстановление Ботмана затягивается, игроку может потребоваться операция

15 Ноября 2023 • 22:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Медицинский штаб «Ньюкасла» взволнован тем, что восстановление нидерландского защитника «сорок» Свена Ботмана затягивается. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, что Ботман не играет за свой клуб с конца сентября. В матче против «Шеффилд Юнайтед» (8:0) он получил травму колена и был отправлен на скамейку. Как отмечает источник, если Ботману не удастся избежать операции, то вернётся на поле он минимум в феврале.

Ботман перебрался в «Ньюкасл» летом 2022 года, его основное амплуа – центральный защитник. Всего в этом сезоне Свен сыграл за «сорок» в шести матчах и забил один гол – как раз в матче с «клинками».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Свен Ботман

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
22:48
«Ньюкасл» рискует потерять Уилсона на шесть недель
17:02
«Челси» — потенциальный претендент на нападающего «Брайтона» Фергюсона
16:43
Галлахер: «Почеттино сказал, что я ему нравлюсь как игрок, я был искренне рад»
15:43
«Ньюкасл» зимой хочет купить форварда, среди вариантов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
13:55
«Челси» зимой не будет концентрироваться на покупке Осимхена
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
11:52
В «Челси» не уверены в необходимости подписания Тони
10:48
«Челси» в январе хочет оформить предварительный трансфер Осимхена на лето
10:18
Валенсия: «Паес должен оставаться скромным и думать о повышении своего уровня»
01:59
Галлахер – о контракте с «Челси»: «Уверен, всё уладится само собой»
14 Ноября
13:46
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
11:41
Осимхен готов перейти в «Челси»
13 Ноября
21:13
Роберт Санчес: «Челси» способен попасть в Лигу чемпионов» 1
18:14
Каррагер не верит, что «Челси» попадёт в Лигу чемпионов 1
17:28
Осимхен рассказал, футболки каких клубов АПЛ он хранит
12 Ноября
04:09
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
23:16 · Англия. Премьер-лига
Эрик Дайер: «Моё возвращение в Португалию неизбежно»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Восстановление Ботмана затягивается, игроку может потребоваться операция
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рискует потерять Уилсона на шесть недель
22:25 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Аргентины назвал причину отсутствия Гарначо
22:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд резко отреагировал на успехи Кейна в «Баварии»
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена расстаться с форвардом, который не впечатлил Эмери слухи
20:45 · Англия. Премьер-лига
Матеус Нунес покинул сборную Португалии
19:32 · Англия. Премьер-лига
​Три гранда АПЛ интересуются Альфонсо Дэвисом
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Ферран Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ 1
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Шутка дня: «Ждём «Челси» в Чемпионшипе»
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с главной трансферной целью слухи
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда АПЛ по последним турам
17:14 · Англия. Премьер-лига
​У Мбаппе есть варианты в АПЛ и Бундеслиге слухи
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» — потенциальный претендент на нападающего «Брайтона» Фергюсона
16:43 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Почеттино сказал, что я ему нравлюсь как игрок, я был искренне рад»
Все новости
Рекомендуем