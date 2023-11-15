«Челси» в январе хочет оформить предварительный трансфер Осимхена на лето

Лондонский «Челси» может заранее опередить конкурентов в борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. По информации от журналиста Бена Джейкобса, в январе «пенсионеры» могут оформить предварительный трансфер на лето.

По окончании нынешнего сезона у Осимхена будет оставаться год по контракту с «Наполи», поэтому футболист будет доступен на трансферном рынке по скидке. Напомним, что нигериец не планирует продлевать соглашение с неаполитанцами.

Осимхен готов перебраться в Английскую премьер-лигу, где самый предметный интерес к футболисту проявляет как раз «Челси». В этом сезоне Виктор забил 6 голов в итальянской Серии А.