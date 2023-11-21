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Нкунку возобновил командные тренировки с «Челси»

21 Ноября 2023 • 10:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку очень близок к возвращению в строй. По информации от журналиста Низара Кинселлы, француз возобновил командные тренировки с коллективом Маурисио Почеттино.

Напомним, Нкунку выбыл из строя перед началом сезона из-за травмы колена, которую получил в товарищеском матче против дортмундской «Боруссии». Французу потребовалась операция, которая оставила его вне игры на длительный срок.

Нкунку пришёл в «Челси» в статусе лучшего бомбардира последнего розыгрыша Бундеслиги. Ожидается, что Кристофер дебютирует за «синих» в начале декабря, когда наберёт оптимальную форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку

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