Нкунку возобновил командные тренировки с «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку очень близок к возвращению в строй. По информации от журналиста Низара Кинселлы, француз возобновил командные тренировки с коллективом Маурисио Почеттино.

Напомним, Нкунку выбыл из строя перед началом сезона из-за травмы колена, которую получил в товарищеском матче против дортмундской «Боруссии». Французу потребовалась операция, которая оставила его вне игры на длительный срок.

Нкунку пришёл в «Челси» в статусе лучшего бомбардира последнего розыгрыша Бундеслиги. Ожидается, что Кристофер дебютирует за «синих» в начале декабря, когда наберёт оптимальную форму.