Кукурелья: «Почеттино – хороший тренер»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал о своём отношении к главному тренеру Маурисио Почеттино, который возглавил команду минувшим летом. Напомним, сейчас «Челси» под руководством аргентинца идёт на десятом месте в АПЛ.

«Почеттино – хороший тренер. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Очень важно обходиться без травм, потому что мы много бегаем и много прессингуем. Нам нужно лишь играть и набираться уверенности», – сказал Кукурелья в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, летом Кукурелья мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но «Челси» не согласился отдать футболиста в аренду с возможностью разрыва сделки в январе.