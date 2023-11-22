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Кукурелья: «Почеттино – хороший тренер»

22 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал о своём отношении к главному тренеру Маурисио Почеттино, который возглавил команду минувшим летом. Напомним, сейчас «Челси» под руководством аргентинца идёт на десятом месте в АПЛ.

«Почеттино – хороший тренер. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Очень важно обходиться без травм, потому что мы много бегаем и много прессингуем. Нам нужно лишь играть и набираться уверенности», – сказал Кукурелья в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, летом Кукурелья мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но «Челси» не согласился отдать футболиста в аренду с возможностью разрыва сделки в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
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