Хаверц: «Сложно переходить из «Челси» в «Арсенал», нужны недели, чтобы завоевать доверие фанатов»

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц рассказал о сложностях перехода в команду Микеля Артеты из лондонского «Челси». Летом «канониры» заплатили своим конкурентам 75 миллионов евро за игрока сборной Германии.

«Я очень счастлив в «Арсенале». В этом клубе я чувствую себя словно в кругу семьи. Сложно переходить из «Челси» в «Арсенал». Клубы являются большими конкурентами. Могут потребоваться недели, чтобы завоевать доверие фанатов. Голы и хорошая игра могут помочь поскорее получить желаемое отношение, я всегда выкладываюсь на 100%», – цитирует Хаверца журналист Фабрицио Романо.

Кай в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в 12 матчах АПЛ.