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Хаверц: «Сложно переходить из «Челси» в «Арсенал», нужны недели, чтобы завоевать доверие фанатов»

21 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц рассказал о сложностях перехода в команду Микеля Артеты из лондонского «Челси». Летом «канониры» заплатили своим конкурентам 75 миллионов евро за игрока сборной Германии.

«Я очень счастлив в «Арсенале». В этом клубе я чувствую себя словно в кругу семьи. Сложно переходить из «Челси» в «Арсенал». Клубы являются большими конкурентами. Могут потребоваться недели, чтобы завоевать доверие фанатов. Голы и хорошая игра могут помочь поскорее получить желаемое отношение, я всегда выкладываюсь на 100%», – цитирует Хаверца журналист Фабрицио Романо.

Кай в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в 12 матчах АПЛ.

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Челси Арсенал Лондон Кай Хаверц ещё теги

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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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LMI
21 Ноября 2023 в 17:52
Забивай и будь полезен на поле - и народ к тебе потянется
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