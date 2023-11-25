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Исак забил в первом матче после восстановления от травмы

25 Ноября 2023 • 18:27 Комментировать
Ньюкасл
3:1
Челси
1 2.60 X 3.55 2 2.70
2-й тайм

Ровно месяц пропустил шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак. В домашней игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» 25 октября форвард получил травму паха и порядка месяца залечивал её последствия.

Вернулся нападающий в строй сегодня, 25 ноября как раз к матчу против «Челси» дома и забил уже спустя 13 минут, получив пас от Льюиса Майли.

Отметим, что лондонцам удалось оперативно сравнять счёт на 23-й минуте – отличился Рахим Стерлинг.

Следить за ходом игры «сорок» и «аристократов» можно в текстовой трансляции от LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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