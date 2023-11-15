«Челси» — потенциальный претендент на нападающего «Брайтона» Фергюсона

«Челси» является потенциальным претендентом на нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. Об этом сообщает журналист Алекс Крук.

Отмечается, что владелец «Брайтона» Тони Блум оценивает 19-летнего ирландца дороже, чем полузащитника Мойсеса Кайседо, перешедшего минувшим летом в «Челси» за 116 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл за «Брайтон» 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирландии в 65 миллионов евро.

После 12 туров АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от восьмого «Брайтона» на три очка.