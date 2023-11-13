Осимхен рассказал, футболки каких клубов АПЛ он хранит

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос, какая английская команда является для него любимой.

— У меня нет любимой команды в АПЛ, но у меня есть две футболки: «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Многие мои друзья — фанаты «Челси», некоторые — «Манчестер Юнайтед». «Премьер-лига — самая ценная лига для каждого африканского игрока, — сказал Осимхен в беседе с The Obi One Podcact.

24-летний форвард выступает за итальянский «Наполи» с 2020 года. В этом сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив одну результативную передачу.