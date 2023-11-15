Галлахер: «Почеттино сказал, что я ему нравлюсь как игрок, я был искренне рад»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о главном тренере своей команды Маурисио Почеттино.

Английский футболист вспомнил о разговоре с аргентинским наставником, благодаря которому он почувствовал уверенность в собственных силах.

«Мы с тренером разговаривали, и он сказал, что я ему нравлюсь как игрок и что я вхожу в его планы. Я был искренне рад это услышать», — цитирует Галлахера The Guardian.

В нынешнем сезоне 23-летний Галлахер провёл за «Челси» 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 40 миллионов евро.