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Каррагер не верит, что «Челси» попадёт в Лигу чемпионов

13 Ноября 2023 • 18:14 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о шансах лондонского «Челси» получить путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» финишировал на 12-м месте и не попал в еврокубки.

«Было понятно, что Почеттино сделает «Челси» лучше, но я сомневаюсь, что они смогут попасть в Лигу чемпионов. «Синим» нужно работать над многими моментами, но Почеттино заставляет болельщиков верить в борьбу за четверку», — цитирует Каррагера Sky Sports.

В 12 турах «Челси» смог пополнить свою копилку 16 очками и занимает десятое место в чемпионате Англии. Отметим, что четверку лучших на текущий момент составляют «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль».

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