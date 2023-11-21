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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Баварии» уже не нужен Чалоба

21 Ноября 2023 • 12:56 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Мюнхенская «Бавария» исключила из своего шорт-листа центрального защитника «Челси» Трево Чалобу. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, травма англичанина смущает руководство мюнхенцев.

Отмечается, что Чалоба после разрыва связок должен вернуться в строй лишь к концу января. «Бавария» хотела бы усилиться новым защитником куда раньше, поэтому руководство исключило вариант с приобретением англичанина.

Напомним, летом «Бавария» была готова арендовать Чалобу с правом выкупа, но условия сделки не устроили руководство «Челси». Трево к сегодняшнему дню не провёл ни одного матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трево Чалоба

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