«Баварии» уже не нужен Чалоба

Мюнхенская «Бавария» исключила из своего шорт-листа центрального защитника «Челси» Трево Чалобу. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, травма англичанина смущает руководство мюнхенцев.

Отмечается, что Чалоба после разрыва связок должен вернуться в строй лишь к концу января. «Бавария» хотела бы усилиться новым защитником куда раньше, поэтому руководство исключило вариант с приобретением англичанина.

Напомним, летом «Бавария» была готова арендовать Чалобу с правом выкупа, но условия сделки не устроили руководство «Челси». Трево к сегодняшнему дню не провёл ни одного матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.