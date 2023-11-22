Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен определился с новой для себя командой.

Не смотря на то, что за 24-летним бомбардиром гоняются многие топ-клубы, сам Осимхен предпочел бы продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает Daily Record.

При этом отмечается, что игрок не будет настаивать на переходе в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и стал автором одной голевой передачи.

Действующий контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 120 миллионов евро.