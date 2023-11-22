Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен выбрал новый клуб на случай ухода из «Наполи» слухи

22 Ноября 2023 • 18:06 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен определился с новой для себя командой.

Не смотря на то, что за 24-летним бомбардиром гоняются многие топ-клубы, сам Осимхен предпочел бы продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает Daily Record.

При этом отмечается, что игрок не будет настаивать на переходе в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и стал автором одной голевой передачи.

Действующий контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 120 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
17:35
Агбонлахор нашёл усиление для «Ньюкасла»
14:30
«Милан» заинтересовался двумя защитниками «Челси»
14:06
Рис Джеймс: «Капитанство – это отлично, но было сложно влиять на команду во время травмы»
13:55
Кукурелья: «Почеттино – хороший тренер»
01:33
«Тоттенхэм» также отказался от Чалоба
21 Ноября
21:59
«Челси» может повысить ценник Лукаку
16:35
Хаверц: «Сложно переходить из «Челси» в «Арсенал», нужны недели, чтобы завоевать доверие фанатов» 1
15:11
«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро
12:56
«Баварии» уже не нужен Чалоба
12:34
Невеш не покинет «Аль-Хиляль» в январе
11:15
Жирков: «В Англии у меня были бытовые проблемы» 1
10:49
Нкунку возобновил командные тренировки с «Челси»
20 Ноября
20:40
Кукурелья: «В такой команде, как «Челси», нужно выигрывать в каждом матче»
15:38
«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Брентфорда» Тони уже в январе
09:34
Оби Микель: «Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже имеет много денег»
19 Ноября
14:16
Джеймс — о травмах: «Если что-то в организме кричит, то нужно притормозить»
18 Ноября
15:40
«Ньюкасл» готов купить Невеша, если «Аль-Хиляль» не отдаст игрока в аренду
03:33
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за футболиста из чемпионата Саудовской Аравии
17 Ноября
03:35
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
16 Ноября
16:37
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
13:34
«Барселона» может попробовать обменять Рафинью на Гимараэса
13:19
«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию опорника
11:29
Сборная Шотландии надеется забрать Гордона у Англии
15 Ноября
22:58
Восстановление Ботмана затягивается, игроку может потребоваться операция
22:48
«Ньюкасл» рискует потерять Уилсона на шесть недель
17:02
«Челси» — потенциальный претендент на нападающего «Брайтона» Фергюсона
16:43
Галлахер: «Почеттино сказал, что я ему нравлюсь как игрок, я был искренне рад»
15:43
«Ньюкасл» зимой хочет купить форварда, среди вариантов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
13:55
«Челси» зимой не будет концентрироваться на покупке Осимхена
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
11:52
В «Челси» не уверены в необходимости подписания Тони
10:48
«Челси» в январе хочет оформить предварительный трансфер Осимхена на лето
10:18
Валенсия: «Паес должен оставаться скромным и думать о повышении своего уровня»
01:59
Галлахер – о контракте с «Челси»: «Уверен, всё уладится само собой»
14 Ноября
13:46
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
11:41
Осимхен готов перейти в «Челси»
13 Ноября
21:13
Роберт Санчес: «Челси» способен попасть в Лигу чемпионов» 1
18:14
Каррагер не верит, что «Челси» попадёт в Лигу чемпионов 1
17:28
Осимхен рассказал, футболки каких клубов АПЛ он хранит
12 Ноября
04:09
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
18:06 · Англия. Премьер-лига
Осимхен выбрал новый клуб на случай ухода из «Наполи» слухи
17:46 · Англия. Кубок Англии
«Барнсли» исключили из Кубка Англии — раскрыта причина официально
17:35 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор нашёл усиление для «Ньюкасла»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн оплатит билеты болельщикам «Брюне»
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Не прошло и года: В парламенте Ганы извинились перед Магуайром
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Линделоф проигнорировал Роналду, выбирая игроков мечты по качествам
15:48 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов продолжить карьеру в МЛС
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» положил глаз на полузащитника «Брайтона»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев: «Когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр: «Я знаю, что меня ценят»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Мопе: «В «Эвертоне» я не мог наслаждаться футболом, болельщики усложнили мне жизнь»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Шоу возобновил тренировки
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Чистка на «Олд Траффорд»: Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти больше 10 футболистов слухи
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заинтересовался двумя защитниками «Челси»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Санчо откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем