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Невеш не покинет «Аль-Хиляль» в январе

21 Ноября 2023 • 12:34 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш не покинет свою команду в январское трансферное окно. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, португальский хавбек уже успел хорошо обустроиться в Саудовской Аравии. Более того, руководство «Аль-Хиляля» считает 28-летнего полузащитника одним из своих ключевых футболистов.

Напомним, к Невешу ранее проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги. Португалец нравился таким командам, как «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал», которые зимой хотят пригласить нового полузащитника.

Ранее Невеш выступал в Премьер-лиге в составе «Вулверхэмптона», но летом покинул клуб ради переезда в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Рубен Невеш Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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