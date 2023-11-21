Невеш не покинет «Аль-Хиляль» в январе

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш не покинет свою команду в январское трансферное окно. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, португальский хавбек уже успел хорошо обустроиться в Саудовской Аравии. Более того, руководство «Аль-Хиляля» считает 28-летнего полузащитника одним из своих ключевых футболистов.

Напомним, к Невешу ранее проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги. Португалец нравился таким командам, как «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал», которые зимой хотят пригласить нового полузащитника.

Ранее Невеш выступал в Премьер-лиге в составе «Вулверхэмптона», но летом покинул клуб ради переезда в Саудовскую Аравию.