«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Брентфорда» Тони уже в январе

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, лондонский клуб всерьёз рассматривает возможное подписание 27-летнего футболиста уже грядущей зимой. Отмечается, что сам Тони намерен покинуть «Брентфорд» в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах англичанина также заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что за своего лидера «Брентфорд» может потребовать около 115 миллионов евро.

Напомним, что первую часть текущего сезона Тони пропускает из-за дисквалификации. В прошлом розыгрыше АПЛ нападающий провёл 33 матча, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 35 миллионов евро.