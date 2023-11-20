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«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Брентфорда» Тони уже в январе

20 Ноября 2023 • 15:38 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, лондонский клуб всерьёз рассматривает возможное подписание 27-летнего футболиста уже грядущей зимой. Отмечается, что сам Тони намерен покинуть «Брентфорд» в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах англичанина также заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что за своего лидера «Брентфорд» может потребовать около 115 миллионов евро.

Напомним, что первую часть текущего сезона Тони пропускает из-за дисквалификации. В прошлом розыгрыше АПЛ нападающий провёл 33 матча, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 35 миллионов евро.  

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