Оби Микель: «Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже имеет много денег»

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о разговоре со своим бывшим одноклубником Эденом Азаром, который в октябре нынешнего года объявил о завершении своей футбольной карьеры.

«Эден сказал: «У меня есть предложения из Саудовской Аравии, но у меня уже много денег. Что мне там делать?» — приводит слова Оби Микеля talkSPORT.

Также, по словам нигерийца, Азар ему рассказал, что проявить себя в «Реале» ему помешали травмы.

Мадридский клуб стал последним в карьере 32-летнего бельгийца. В прошлом сезоне Азар провёл за «сливочных» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.