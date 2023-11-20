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Оби Микель: «Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже имеет много денег»

20 Ноября 2023 • 09:34 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о разговоре со своим бывшим одноклубником Эденом Азаром, который в октябре нынешнего года объявил о завершении своей футбольной карьеры.

«Эден сказал: «У меня есть предложения из Саудовской Аравии, но у меня уже много денег. Что мне там делать?» — приводит слова Оби Микеля talkSPORT.

Также, по словам нигерийца, Азар ему рассказал, что проявить себя в «Реале» ему помешали травмы.

Мадридский клуб стал последним в карьере 32-летнего бельгийца. В прошлом сезоне Азар провёл за «сливочных» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Оби Микель Эден Азар

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