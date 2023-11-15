«Ньюкасл» зимой хочет купить форварда, среди вариантов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги

Английский «Ньюкасл» в январское трансферное окно хочет пополнить свои ряды новым нападающим. По информации от Chronicle, на радаре у команды Эдди Хау находится форвард «Штутгарта» Серу Гирасси.

Зимой у нападающего «швабов» активируется пункт о сумме отступных, который составляет 17,5 миллионов евро. «Ньюкасла» привлекает возможность купить африканца по такой выгодной цене.

К сегодняшнему дню Гирасси забил в Бундеслиге 15 голов, что делает его вторым лучшим бомбардиром турнира. Больше Серу забил только Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии», на счету которого 17 мячей.