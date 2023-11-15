Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» зимой хочет купить форварда, среди вариантов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги

15 Ноября 2023 • 15:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Английский «Ньюкасл» в январское трансферное окно хочет пополнить свои ряды новым нападающим. По информации от Chronicle, на радаре у команды Эдди Хау находится форвард «Штутгарта» Серу Гирасси.

Зимой у нападающего «швабов» активируется пункт о сумме отступных, который составляет 17,5 миллионов евро. «Ньюкасла» привлекает возможность купить африканца по такой выгодной цене.

К сегодняшнему дню Гирасси забил в Бундеслиге 15 голов, что делает его вторым лучшим бомбардиром турнира. Больше Серу забил только Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии», на счету которого 17 мячей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Серу Гирасси Штутгарт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
16:43
Галлахер: «Почеттино сказал, что я ему нравлюсь как игрок, я был искренне рад»
15:43
«Ньюкасл» зимой хочет купить форварда, среди вариантов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
13:55
«Челси» зимой не будет концентрироваться на покупке Осимхена
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
11:52
В «Челси» не уверены в необходимости подписания Тони
10:18
Валенсия: «Паес должен оставаться скромным и думать о повышении своего уровня»
01:59
Галлахер – о контракте с «Челси»: «Уверен, всё уладится само собой»
14 Ноября
13:46
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
11:41
Осимхен готов перейти в «Челси»
13 Ноября
21:13
Роберт Санчес: «Челси» способен попасть в Лигу чемпионов» 1
18:14
Каррагер не верит, что «Челси» попадёт в Лигу чемпионов 1
17:28
Осимхен рассказал, футболки каких клубов АПЛ он хранит
12 Ноября
04:09
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» — потенциальный претендент на нападающего «Брайтона» Фергюсона
16:43 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Почеттино сказал, что я ему нравлюсь как игрок, я был искренне рад»
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Из «Манчестер Юнайтед» уходит исполнительный директор – он работал в клубе 16 лет официально
16:00 · Англия. Премьер-лига
​Петр Чех пошёл на повышение в хоккее – он будет играть за чемпиона Великобритании
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» зимой хочет купить форварда, среди вариантов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
14:01 · Англия. Премьер-лига
Эванс назвал имена нападающих, против которых ему сложнее всего было играть
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» зимой не будет концентрироваться на покупке Осимхена
12:59 · Англия. Премьер-лига
Артета нашёл игрока, который поможет «Арсеналу» стать чемпионом
12:42 · Англия. Премьер-лига
Тодибо – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
12:27 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги готов отказать «Аль-Иттихаду», тренер хочет вернуться в АПЛ
12:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну с ценником 114 миллионов евро
11:52 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не уверены в необходимости подписания Тони
11:37 · Англия. Премьер-лига
Жота хотел бы попробовать себя в роли тренера
Все новости
Рекомендуем