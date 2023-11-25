«Ньюкасл» 4 раза наказал безобразную оборону «Челси»

В 13-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» играл против «Челси». Безобразная игра в обороне у гостей предопределила исход поединка. Уже в дебюте без присмотра был оставлен Александр Исак, который расстрелял ворота. В ответ Рахим Стерлинг со штрафного метров с 18 здорово пробил в левую девятку - 1:1. Киран Триппьер в похожей ситуации попал в перекладину.

После перерыва длинный навес с левого фланга к линии вратарской гостей, и Джамал Ласселлс без помех забил головой. Тут же провал Тьяго Силвы в обороне, из-за чего Жоэлинтон рванул к воротам и со страшной силой отправил мяч в сетку. На концовку гости остались вдесятером после удаления Риса Джеймса. Энтони Гордон получил проникающий пас, неторопливо продрался к штрафной и при вялом сопротивлении двух защитников пробил в дальний угол ворот - 4:1.

«Ньюкасл» поднялся на шестое место, а «синие» - 10-е.