«Ньюкасл» 4 раза наказал безобразную оборону «Челси»

В 13-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» играл против «Челси». Безобразная игра в обороне у гостей предопределила исход поединка. Уже в дебюте без присмотра был оставлен Александр Исак, который расстрелял ворота. В ответ Рахим Стерлинг со штрафного метров с 18 здорово пробил в левую девятку - 1:1. Киран Триппьер в похожей ситуации попал в перекладину.
После перерыва длинный навес с левого фланга к линии вратарской гостей, и Джамал Ласселлс без помех забил головой. Тут же провал Тьяго Силвы в обороне, из-за чего Жоэлинтон рванул к воротам и со страшной силой отправил мяч в сетку. На концовку гости остались вдесятером после удаления Риса Джеймса. Энтони Гордон получил проникающий пас, неторопливо продрался к штрафной и при вялом сопротивлении двух защитников пробил в дальний угол ворот - 4:1.
«Ньюкасл» поднялся на шестое место, а «синие» - 10-е.
|(1:0) Исак Александр13'
|23'Стерлинг Рахим (1:1)
|(2:1) Ласcеллс Джамал60'
|(3:1) Жоэлинтон61'
|(4:1) Гордон Энтони83'
Пропускать по 4 гола две игры подряд. Красиво конечно помойку отодрал на Сент-Джеймс Парк наполовину поломанный Ньюкасл.
Единственный вопрос к пенсам Поч уже аут или еще нет)).
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